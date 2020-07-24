«Дерево жаль, много лет росло»: В Алуште на набережной подожгли пальму

24 Июль 2020 2020-07-24T15:45:41+03:00

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На набережной Алушты произошло ЧП: сгорела одна из пальм.

В Алуште на набережной загорелась пальма.Видео: Даша Егорова/ Чёрный список АЛУШТА

Чернильную темноту южной ночи озарил яркий вертикальный факел, вокруг которого тут же столпились люди. Кто-то из догадливых и неравнодушных начал поливать пылающее деревце водой из ведра.

- В Алуште на центральной набережной загорелась пальма из-за брошенного непотушенного окурка, - такой пост сопровождает это видео с Южного берега Крыма, которое очевидцы разместили в соцсети.

Пользователи, пожалев бедное деревце, высказали свое мнение в комментариях: «Нужен закон о запрете кидания окурков мимо урны. Желательно хорошие штрафы прописать, потому что наш человек только наказание рублем понимает»; «Ребята! Вы о чем?! Уже шесть лет как действует закон о запрете курения в общественных местах. Но в Алуште оштрафовали хотя бы раз за курение на набережной?»; «От окурка так не будет гореть. Пальму облили чем-то и подожгли»; «Дерево жаль, много лет росло».

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ИСТОЧНИК KP.RU