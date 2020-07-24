2020-07-24T15:43:08+03:00
Происшествия

В Крыму пьяный мужчина ударил камнем проходившую мимо девушку

Жертва получила сотрясение мозга
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Мужчина внезапно схватился за камень и ударил прохожую по лицу.Мужчина внезапно схватился за камень и ударил прохожую по лицу.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Бахчисарайском районе пьяный сделал своей грушей для битья хрупкую девушку 18 лет. Так, мужчина внезапно схватился за камень и ударил прохожую по лицу.

Вечером в день происшествия мужчина в нетрезвом состоянии бродил по городу. Внезапно алкоголь выплеснулся в агрессию, и мужчина решил сбросить пар на проходящей мимо незнакомке, ударив ее камнем.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, жертва получила сотрясение головного мозга. Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый 32-летний житель одного из сел.

Против мужчины возбудили уголовное дело за причинение вреда здоровью. Его могут посадить на 2 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму пьяный мужчина ударил камнем проходившую мимо девушку
Из аэропорта «Бельбек» намерены запустить вертолетное такси по Крыму
«Дерево жаль, много лет росло»: В Алуште на набережной подожгли пальму
Власти Крыма повторно проверили 41 пляж в Алуште и Судаке
Парковками возле достопримечательностей Крыма должна заняться прокуратура
Под угрозой ЧС: Минприроды Крыма объявило результаты проверки проб воздуха в Армянске
На крымских курортах не соблюдают санитарный режим
Пик туристического потока в Крым придется на середину августа
Госстройнадзор Крыма стал Министерством жилищной политики
У берегов Крыма утонул отдыхающий
Экс-представитель Госдепа США: «Россия вряд ли будет атаковать Украину из Крыма»
В Симферополе возобновили движение городского троллейбуса №11
Один пациент с коронавирусом скончался в Крыму за сутки
В Крыму на выходных ожидается усиление ветра
Что происходит с коронавирусом в Крыму: Плюс 18 заболевших за сутки
Эксперты рассказали, как уничтожить вредителя пальм на ЮБК
В Сакском районе нашли нелегальные скотомогильники
Температура воды в Черном море 24 июля 2020: у берегов Керчи похолодало на два градуса
Туристы бронируют на день ВМФ Севастополь, Феодосию и Керчь
Крым возглавил топ-9 регионов с самой вкусной едой
Погода в Крыму на 24 июля: без осадков и тепло до + 32
Как в Крыму снять жилье с четвероногим другом на пару
Власти Крыма определили, кто будет укреплять берега под Керчью
Трасса «Таврида» готова на 92%
Строитель Крымского моста заплатит 5 тысяч штрафа из-за травмы подчиненного
Крымские власти дали «зеленый свет» двум проектам на 41 миллион рублей
На грани катастрофы: жители Армянска жалуются на удушающий запах по ночам
На 10 пляжах Крыма нашли нарушения в санитарном состоянии и безопасности