В Крыму пьяный мужчина ударил камнем проходившую мимо девушку

24 Июль 2020 2020-07-24T15:43:08+03:00

Мужчина внезапно схватился за камень и ударил прохожую по лицу. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Бахчисарайском районе пьяный сделал своей грушей для битья хрупкую девушку 18 лет. Так, мужчина внезапно схватился за камень и ударил прохожую по лицу.

Вечером в день происшествия мужчина в нетрезвом состоянии бродил по городу. Внезапно алкоголь выплеснулся в агрессию, и мужчина решил сбросить пар на проходящей мимо незнакомке, ударив ее камнем.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, жертва получила сотрясение головного мозга. Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый 32-летний житель одного из сел.

Против мужчины возбудили уголовное дело за причинение вреда здоровью. Его могут посадить на 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU