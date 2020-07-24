Жителей Симферополя возмутил запрет выгула собак в парках

24 Июль 2020 2020-07-24T16:59:45+03:00

Штрафовать за выгул четвероногих питомцев в сквере пока не будут

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Пользователей соцсетей взбудоражила новость о запрете выгула собак в парках Симферополя. В комментариях сразу появился негатив. Некоторые тут же принялись отстаивать права собачников, другие начали требовать создания специальных площадок для выгула животных, сообщает ForPost.

Решение о запрете приняли в симферопольском городском Совете. Аргументировали это тем, что в законодательстве уже давно есть запрет на выгул четвероногих друзей в парках. Но из-за отсутствия специализированных площадок с ограждением на это закрывают глаза.

Пока за это штрафовать не будут. Напоминание о запрете – что-то вроде призыва к культурному выгулу питомцев. Так, с собой на прогулку собачникам стоит брать несколько пакетиков и выкидывать экскременты. Сейчас убирают за своими питомцами единицы.

При этом эксперт по животным общественного совета Симферополя Мария Поддубная объяснила, что владелец собаки может пройти через парк с четвероногим другом в наморднике и на поводке.

- Идти через парк, а не выгуливать собаку, можно, - подчеркнула она.

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ИСТОЧНИК KP.RU