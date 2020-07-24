В Крыму этим летом не отмечают роста числа инфекционных заболеваний у детей

24 Июль 2020 2020-07-24T18:03:44+03:00

Это связывают с тем, что условий передачи инфекций не было

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Этим летом число крымских детей, переболевших инфекционными заболеваниями, остается на уровне прошлогодних показателей. Роста нет, потому что в начале сезона детские оздоровительные лагеря, школы и большая часть детских садов не работали – то есть условий передачи инфекций не было.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава Крыма по инфекционным заболеваниям у детей Людмилы Прокудиной, большинство заболеваний носят сезонный характер.

Так, зимой преобладают респираторные инфекции, летом – кишечные. Последнюю можно подцепить при контакте с больным либо при употреблении немытых, плохо промытых или неправильно хранимых продуктов. Чтобы не заболеть, достаточно соблюдать простые правила личной гигиены.

Помимо этого Людмила Прокудина подчеркнула, что родителям при поездке на море с детьми не стоит брать с собой еду.

- Рекомендую на пляже не кормить детей. Ребёнок должен идти на море сытым, его нужно покормить дома. На пляж взять только воду, – уточнила специалист, слова которой приводит Крымская газета.

Также в летнее время к медикам обращаются за помощью после укусов клещей и насекомых и при аллергии, которая у детей возникает из-за поедания недоспевших арбузов и дынь.

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ИСТОЧНИК KP.RU