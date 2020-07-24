В Крыму следующую неделю сократили на день

Последнюю неделю июля сократили на день в связи с празднованием Курбан-байрама. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Последнюю неделю июля в Крыму сократили на день. Все дело в праздновании Курбан-байрама. Соответствующий указ вступил в силу еще в марте 2020 года.

Так, выходной день приходится на 31 июля – пятницу. Учитывая первые числа августа, выпадающие на субботу и воскресенье, жители и гости полуострова будут отдыхать три дня подряд.

Согласно документу, в этом году этот день – последний нерабочий из принятых указом в регионе.

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