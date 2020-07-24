2020-07-24T22:18:31+03:00
Общество

Рост турпотока в Крым активизировал работу мошенников

Россиян предупреждают быть осторожными при покупке билетов
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Россиян предупреждают быть бдительными и приобретать путевки на официальных порталах.Россиян предупреждают быть бдительными и приобретать путевки на официальных порталах.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В связи с увеличением туристического потока в Крым стала активизироваться работа мошеннических сайтов. Россиян предупреждают быть бдительными и приобретать путевки на официальных порталах.

- В большинстве своем такие сайты находятся вне правового поля. Можно десять раз покупать билет, тратить деньги, а на сайте будет указана ошибка, что ваш платеж не прошел, но по прошествии времени вы получите списание со своей карточки денег, - подчеркнул член Общественного совета при министерстве транспорта России Илья Зотов на пресс-конференции.

Сейчас совместно с Роскомнадзором ведутся поиски и блокировка сайтов-«двойников».

Напомним, Крым принял первый миллион отдыхающих в этом сезоне, несмотря на позднее начало – из-за коронавируса его запустили 1 июля. Глава региона Сергей Аксенов назвал объем турпотока беспрецедентным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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