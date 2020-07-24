Мэр Ялты предложил Трампу привезти снесенные памятники и приехать самому

24 Июль 2020 2020-07-24T22:37:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Ялты Иван Имгрунт предложил президенту США Дональду Трампу переслать в Крым снесенные во время массовых беспорядков бюсты американских президентов. Так, на улице Рузвельта курортного города могут появиться новые достопримечательности.

В Ялту можно отправить, предлагает Имгрунт, памятник основателю Аляски Александру Баранову, снос которого планируют власти США, и монументы президентам Америки, которые к России относились хорошо.

- Мы готовы принять бюсты наших друзей, установить их на улице Рузвельта и пригласить вас в гости на открытие этих памятников уже здесь, в Ялте, - подчеркнул мэр в видео на Youtube-канал «ЮБК Южно-бережный канал».

В Ялте уже есть бюст 32-му президенту США Франклину Рузвельту. В 2017 году его установили на улице Рузвельта в честь Ялтинской конференции «Большой тройки» в 1945.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU