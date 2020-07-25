2020-07-25T06:19:18+03:00
Общество

Погода в Крыму на 25 июля: без осадков и тепло до +33°

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Черное море прогрелось до +25°.Черное море прогрелось до +25°.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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25 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, а в западных и южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды в Алуште 24°, в Ялте 25°, в Севастополе 24-25°, в Евпатории 23° и Черноморском 23°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем до +30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха до +31°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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