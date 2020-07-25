Погода в Крыму на 25 июля: без осадков и тепло до +33°

25 Июль 2020 2020-07-25T06:19:18+03:00

На полуострове в силе штормовое предупреждение

Изменить размер текста: A A

25 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, а в западных и южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды в Алуште 24°, в Ялте 25°, в Севастополе 24-25°, в Евпатории 23° и Черноморском 23°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем до +30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха до +31°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU