Погода в Крыму на 25 июля: без осадков и тепло до +33°
25 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, а в западных и южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Температура морской воды в Алуште 24°, в Ялте 25°, в Севастополе 24-25°, в Евпатории 23° и Черноморском 23°.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем до +30°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха до +31°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
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ИСТОЧНИК KP.RU