«Какие формы!»: 51-летняя Эвелина Блендас блеснула идеальной фигурой на диком пляже в Судаке

25 Июль 2020 2020-07-25T07:52:39+03:00

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Эвелине Бледанс 51 год, но выглядит она лет на 30, но никак не старше. Актриса охотно выкладывает фото и видео в соцсетях, вызывая восторг публики. На одном из последних видео, которое снято на пляже в Судаке, на артистке лишь скромных размеров купальник, не скрывающий cсоблазнительную фигуру.

Эвелина Блендас показала свои идеальные формы на диком пляже в Судаке .Видео: Эвелина Бледанс/VK

Знаменитость уверена, что даже живя в палатке на берегу моря, где нет благ цивилизации, можно все равно оставаться красивой и восхитительно выглядеть.

- Как помыть голову на диком пляже, если живешь в палатке на берегу! Подробная инструкция, - такой пост сопровождает ролик, где актриса рассказывает о том, чем можно заменить услуги салона красоты.

Пользователи соцсетей, комментируя пост, осыпали знаменитость, комплиментами: «Какие формы!»; «У Вас прекрасные волосы и цвет изумительный!»; «Эвелина, на вас можно смотреть вечно»; «Насколько же Вы настоящая, живая, простая...».

Имидж секс-символа за закрепился за ней еще со времен участия в «Маски-шоу». Актриса до сих пор успешно поддерживает статус соблазнительной дивы. А вот с Крымом же у нее особые отношения – Эвелина Блендас родилась и выросла в Ялте.

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ИСТОЧНИК KP.RU