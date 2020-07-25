За сутки в Крыму обнаружили 21 человека с коронавирусом
Восемь заболевших сами обратились за медицинской помощью
Фото: Архив "КП"
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В Крыму за 24 июля выявили 21 человека, зараженного коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он уточнил, что 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – завозные из-за рубежа.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1077 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки на коронавирус обследовали 1920 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU