Под Симферополем вторые сутки ищут пропавшего трехлетнего мальчика

25 Июль 2020 2020-07-25T11:15:53+03:00

Фото: ГУ СК по Крыму и Севастополю

К поиску ребенка привлечено около двух тысяч человек

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В поселке Строгановка под Симферополем около двух тысяч человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, к поиску ребенка подключились волонтеры и местные жители. Исследование местности проводится второй день. Опрошены все граждане, которые могли что-то знать о пропавшем мальчике.

В главном управлении МЧС по Крыму сообщили, что в поисках задействована кинологическая служба и спецтехника.

- На месте происшествия находится передвижной пункт управления и мобильный узел связи. Организован координационный штаб, - уточнили в ведомстве.

Старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова сообщила, что на месте работают и волонтеры поискового движения «Лиза Алерт», а также добровольцы.

- Обследован расположенный близ дома водоем (в настоящее время идет его повторный осмотр), поселок и прилегающие территории, проведен подворовый обход и опрос местных жителей, - уточнила Постнова.

Мальчик живет в селе Строгановка вместе с семьей. Он пошел гулять с сестрой около 16.00 24 июля, но девочка потеряла брата из виду. Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика (п. ,,в,, ч.2 ст.105 УК РФ).

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ИСТОЧНИК KP.RU