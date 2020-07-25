2020-07-25T11:54:16+03:00
Политика

Турчинов готов встать в первых рядах во время штурма на Крым

Бывший секретарь Совета нацбезопасности обороны Украины отмечает, что сейчас ничто не мешает Зеленскому проводить «освободительную операцию»
Надежда ДАЦЮК
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Фото: facebook.comФото: facebook.com
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Бывший секретарь Совета нацбезопасности обороны Украины Александр Турчинов заявил, что готов встать в первых рядах штурмового батальона, если президент Украины Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым.

Турчинов рассказал украинским СМИ, что в начале 2014 года российские войска находились в Крыму легально, в соответствии с Харьковскими соглашениями. Политик отмечает, что в случае наступления вооруженных сил Украины мировое сообщество открестилось бы от конфликта.

Однако, по мнению Турчинова, после так называемой «аннексии» полуострова российские власти вышли из Харьковских соглашений в одностороннем порядке, а значит, у Зеленского теперь нет никаких ограничений для «освобождения Крыма».

- Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее, - заключил Турчинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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