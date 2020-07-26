Погода в Крыму на 26 июля: переменная облачность и тепло до +32

26 Июль 2020 2020-07-26T06:48:04+03:00

Изменить размер текста: A A

26 июля в западных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем до +31°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

В Керчи переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь. гроза. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU