2020-07-26T06:48:04+03:00
Общество

Погода в Крыму на 26 июля: переменная облачность и тепло до +32

На полуострове действует штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
На Южном берегу Крыма переменная облачность.На Южном берегу Крыма переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

26 июля в западных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем до +31°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

В Керчи переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь. гроза. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Крыму на 26 июля: переменная облачность и тепло до +32
В районе Ялты со скалы сорвался инструктор туристической группы
Турчинов готов встать в первых рядах во время штурма на Крым
Под Симферополем вторые сутки ищут пропавшего трехлетнего мальчика
За сутки в Крыму обнаружили 21 человека с коронавирусом
«Какие формы!»: 51-летняя Эвелина Блендас блеснула идеальной фигурой на диком пляже в Судаке
Погода в Крыму на 25 июля: без осадков и тепло до +33°
Мэр Ялты предложил Трампу привезти снесенные памятники и приехать самому
Рост турпотока в Крым активизировал работу мошенников
В Крыму следующую неделю сократили на день
В Крыму этим летом не отмечают роста числа инфекционных заболеваний у детей
Жителей Симферополя возмутил запрет выгула собак в парках
В Крыму пьяный мужчина ударил камнем проходившую мимо девушку
«Дерево жаль, много лет росло»: В Алуште на набережной подожгли пальму
Власти Крыма повторно проверили 41 пляж в Алуште и Судаке
Парковками возле достопримечательностей Крыма должна заняться прокуратура
Под угрозой ЧС: Минприроды Крыма объявило результаты проверки проб воздуха в Армянске
На крымских курортах не соблюдают санитарный режим
Пик туристического потока в Крым придется на середину августа