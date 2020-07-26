Погода в Крыму на 26 июля: переменная облачность и тепло до +32
26 июля в западных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем до +31°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.
В Керчи переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь. гроза. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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