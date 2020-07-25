В районе Ялты со скалы сорвался инструктор туристической группы
Крымские спасатели пришли на помощь мужчине, который упал со скального уступа во время похода по горной местности в районе Оползневого.
В пресс-службе МЧС РФ по РК сообщили, что сигнал о помощи они получили в полдень пятницы.
Спасатели поднялись на скалу, увидели группу туристов. Пострадавшему оказали первую медицинскую доврачебную помощь, это был туристический инструктор. После этого мужчину транспортировали к машине медработников.
Мужчина получил многочисленные травмы, его доставили в травматологическое отделение Ялтинской центральной горбольницы №1.
Еще девять участников турпохода сотрудники МЧС сопроводили по тропе к безопасному участку дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU