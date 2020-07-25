В районе Ялты со скалы сорвался инструктор туристической группы

25 Июль 2020 2020-07-25T16:22:56+03:00

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Крымские спасатели пришли на помощь мужчине, который упал со скального уступа во время похода по горной местности в районе Оползневого.

В пресс-службе МЧС РФ по РК сообщили, что сигнал о помощи они получили в полдень пятницы.

Спасатели поднялись на скалу, увидели группу туристов. Пострадавшему оказали первую медицинскую доврачебную помощь, это был туристический инструктор. После этого мужчину транспортировали к машине медработников.

Мужчина получил многочисленные травмы, его доставили в травматологическое отделение Ялтинской центральной горбольницы №1.

Еще девять участников турпохода сотрудники МЧС сопроводили по тропе к безопасному участку дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU