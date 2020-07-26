Хроники коронавируса: В Крыму за сутки заболели еще 27 человек
За минувшие сутки в Крыму еще 27 человек заболели коронавирусом.
- Из них 13 выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
За все время в Республике Крым зарегистрировано уже 1104 случая заражения короновирусном: 69 человек привезли инфекцию из-за границы, 106 — из других регионов России, 806 — контактные больные, а у 123 человек выявили коронавирус во время тестирования здоровых лиц без симптомов болезни.
К настоящему моменту выздоровели 827 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU