2020-07-26T10:13:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Хроники коронавируса: В Крыму за сутки заболели еще 27 человек

За все время зарегистрировали уже больше 1100 случаев
Степан ОСТИНОВ
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К настоящему моменту выздоровели 827 человек.К настоящему моменту выздоровели 827 человек.
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За минувшие сутки в Крыму еще 27 человек заболели коронавирусом.

- Из них 13 выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За все время в Республике Крым зарегистрировано уже 1104 случая заражения короновирусном: 69 человек привезли инфекцию из-за границы, 106 — из других регионов России, 806 — контактные больные, а у 123 человек выявили коронавирус во время тестирования здоровых лиц без симптомов болезни.

К настоящему моменту выздоровели 827 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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