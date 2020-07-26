В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение

26 Июль 2020 2020-07-26T14:56:16+03:00

МЧСники прсят соблюдать меры безопасности во время непогоды. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

До 28 июля на полуострове ожидаются ливни, град и шквальный ветер

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МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на три дня.

- Во второй половине дня и до конца суток 26 июля, 27 и 28 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике, ссылаясь на синоптиков.

Спасатели просят соблюдать все меры безопасности во время непогоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU