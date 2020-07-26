За неделю в Крыму утонули два человека

26 Июль 2020 2020-07-26T17:51:14+03:00

Всего было зафиксировано 7 происшествий на воде

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За минувшую неделю в Крыму утонуло два человека.

- За отчетный период на воде зафиксировано 7 происшествий. Спасено 6 человек, к сожалению, 2 погибли, - рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Также за неделю в Республике спасатели потушили 130 пожаров, из них 93 пожара — это возгорание сухой травы. На пожарах удалось спасти 6 человек, один человек погиб

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ИСТОЧНИК KP.RU