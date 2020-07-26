2020-07-26T17:51:14+03:00
Общество

За неделю в Крыму утонули два человека

Всего было зафиксировано 7 происшествий на воде
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: МЧС КрымаФото: МЧС Крыма
Изменить размер текста:

За минувшую неделю в Крыму утонуло два человека.

- За отчетный период на воде зафиксировано 7 происшествий. Спасено 6 человек, к сожалению, 2 погибли, - рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Также за неделю в Республике спасатели потушили 130 пожаров, из них 93 пожара — это возгорание сухой травы. На пожарах удалось спасти 6 человек, один человек погиб

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю в Крыму утонули два человека
В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение
Тело пропавшего под Симферополем мальчика нашли в выгребной яме
Хроники коронавируса: В Крыму за сутки заболели еще 27 человек
Погода в Крыму на 26 июля: переменная облачность и тепло до +32
В районе Ялты со скалы сорвался инструктор туристической группы
Турчинов готов встать в первых рядах во время штурма на Крым
Под Симферополем вторые сутки ищут пропавшего трехлетнего мальчика
За сутки в Крыму обнаружили 21 человека с коронавирусом
«Какие формы!»: 51-летняя Эвелина Блендас блеснула идеальной фигурой на диком пляже в Судаке
Погода в Крыму на 25 июля: без осадков и тепло до +33°
Мэр Ялты предложил Трампу привезти снесенные памятники и приехать самому
Рост турпотока в Крым активизировал работу мошенников
В Крыму следующую неделю сократили на день
В Крыму этим летом не отмечают роста числа инфекционных заболеваний у детей
Жителей Симферополя возмутил запрет выгула собак в парках
В Крыму пьяный мужчина ударил камнем проходившую мимо девушку
«Дерево жаль, много лет росло»: В Алуште на набережной подожгли пальму
Власти Крыма повторно проверили 41 пляж в Алуште и Судаке
Парковками возле достопримечательностей Крыма должна заняться прокуратура
Под угрозой ЧС: Минприроды Крыма объявило результаты проверки проб воздуха в Армянске
На крымских курортах не соблюдают санитарный режим
Пик туристического потока в Крым придется на середину августа