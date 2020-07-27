Погода в Крыму на 27 июля: дожди и тепло до +30

27 Июль 2020 2020-07-27T06:32:38+03:00

В Севастополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове действует штормовое предупреждение

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27 июля на Крымском полуострове синоптики обещают теплый, но дождливый день.

- Прогноз погоды по Симферополю облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный до 14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, временами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Керчи переменная облачность. Временами ливневой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем до +28°.

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ИСТОЧНИК KP.RU