В Симферополе и Севастополе 27 июля частично отключат электричество

27 Июль 2020 2020-07-27T07:17:55+03:00

На полуострове приводят в порядок электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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27 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Перебои возникнут из-за ремонтных работа на электросетях.

Где не будет света:

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Артезианская, 50/8, 53-75 (нечет);

ул. Краснодарская, 102-116 (чет), 57-69 (нечет);

пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25 (нечет);

проезд Краснодарский, 93-97 (нечет);

пер. Лиственный, 93-97 (нечет);

пер. Розовый, 34-38 (чет), 23-31 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 7.30 до 16.00

ул. Луначарского 28,32-34(чет);

ул. Людмилы Павличенко 5, 8;

ул. Советская 8-14 (чет),18-32(чет), 3-5(нечет),37-41(нечет);

ул. Суворова 5-9(нечет),19-21(нечет), 18-20(чет);

ул. Фрунзе 3,11/1;

ул. Большая Морская 9

с 8.30 до 13.00

ул. Скорятина 43;

ул. Трубная 2-26,3-15;

ул. Карьерная 2-48,1-3,7-31,51,57,73-А;

ул. Коломенская 2-44,43-а,29-39,43;

ул. Лощинная 2,1;

пер. Трубный 1-27,24-26

с 8.00 до 17.00

ул. Адмирала Юмашева 13,17-А,17-Б,17-В,17-Г,17-Д;

ул. Адмирала Фадеева 21-В,21-Г

село Орлиное: ул. Высоцкого 2,6-10,14,20,24, 1-29; ул. Гаспринского Исмаила 2,6-10,14; ул. Тенистая 41-а,33-35,43-51,55,59; ул. Молодежная 26-А; ул. Амет-Хана Султана 2-34,1-27

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ИСТОЧНИК KP.RU