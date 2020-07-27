Возврат средств по отмене брони на отдых из-за коронавируса продлили на 1,5 года
Срок возврата средств за отмененную бронь на отдых из-за коронавируса составит 1,5 года. Это предусмотрено постановлением правительства РФ об особенностях переноса или возврата туристам средств, уплаченных ими при бронировании.
Документ дает основание отелям и санаториям перенести забронированный в апреле-июне отдых на другие даты до конца 2021 года, либо вернуть оплату в течение 18 месяцев. При этом при повышении цен на отдых доплата от туриста не требуется, а условия и общая стоимость размещения не должны меняться.
- По самым скромным подсчетам, отельеры смогут сохранить бронирования на более чем 10 миллиардов рублей, - пояснил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Это позволит не только сохранить бизнес, но и соблюсти права и интересы туристов.
Возврат средств в течение трех месяцев с момента обращения возможен в случае возникновения трудной жизненной ситуации - инвалидности, продолжительной болезни, потери работы, а также гражданам старше 65 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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