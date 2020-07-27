2020-07-27T10:13:05+03:00
Туризм

Возврат средств по отмене брони на отдых из-за коронавируса продлили на 1,5 года

Поездку можно перенести до конца 2021 года
Анна КИРИЕНКО
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Отдохнуть по сорванной из-за коронавируса путевке можно до конца 2021 годаОтдохнуть по сорванной из-за коронавируса путевке можно до конца 2021 годаФото: Анна КИРИЕНКО
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Срок возврата средств за отмененную бронь на отдых из-за коронавируса составит 1,5 года. Это предусмотрено постановлением правительства РФ об особенностях переноса или возврата туристам средств, уплаченных ими при бронировании.

Документ дает основание отелям и санаториям перенести забронированный в апреле-июне отдых на другие даты до конца 2021 года, либо вернуть оплату в течение 18 месяцев. При этом при повышении цен на отдых доплата от туриста не требуется, а условия и общая стоимость размещения не должны меняться.

- По самым скромным подсчетам, отельеры смогут сохранить бронирования на более чем 10 миллиардов рублей, - пояснил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Это позволит не только сохранить бизнес, но и соблюсти права и интересы туристов.

Возврат средств в течение трех месяцев с момента обращения возможен в случае возникновения трудной жизненной ситуации - инвалидности, продолжительной болезни, потери работы, а также гражданам старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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