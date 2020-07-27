В Феодосии на чиновника во время проверки напал неизвестный

27 Июль 2020 2020-07-27T10:28:00+03:00

В Феодосии неизвестный напал на чиновника. Фото: официальный сайт администрации города Феодосии.

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В Феодосии неизвестный напал на чиновника. Сотрудники полиции сейчас выясняют личность нападавшего, а также имел ли он отношение к хозсубъекту, на который завели административное дело.

Неизвестный 24 июля напал на сотрудника управления муниципального контроля во время проверки соблюдения правил благоустройства. На место происшествия вызвали полицию.

Сейчас выясняются все обстоятельства дела, ведутся поиски нападавшего. Также выясняется причастность к преступлению организации-землепользователя, который незаконно разместил нестационарный торговый объект.

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ИСТОЧНИК KP.RU