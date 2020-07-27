В Крыму растет число больных клещевым боррелиозом

27 Июль 2020 2020-07-27T11:15:52+03:00

С начала года в регионе зафиксировали 18 случаев заражения клещевым боррелиозом. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Крыму растет число заразившихся боррелиозом после укуса иксодового клеща. Так, на 20 июля по результатам проверки вирус иксодового клещевого боррелиоза нашли в 12% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,5%, моноцитарным эрлихиозом – 0,5%.

С начала года в регионе зафиксировали 18 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом. В прошлом году к середине лета зараженных насчитывалось 26 человек. Но на 5 июля 2020 года в Крыму уже было 14 случаев боррелиоза.

Против клещевого вирусного энцефалита привили с начала года более 1,5 тысячи человек. К повышенной группе риска отнесли лесников, студентов, проходящих производственную практику в горах и лесах, а также людей, которые выезжают в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту районы. 134 человека получили серопрофилактику.

На 20 июля за медпомощью из-за укуса клещей люди обращаются в 1,3 раза меньше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU