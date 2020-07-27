В Симферополе пьяный житель Воронежа повредил два автомобиля
В Симферополе пьяный житель Воронежа повредил ножом два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Как сообщили в ведомстве, ночью в местный отдел поступило сообщение от крымчанина о том, что на улице Качинской мужчина складным ножом повредил два его автомобиля. Материальный ущерб был причинен на сумму 25 тысяч рублей.
- Задержан ранее судимый 43-летний житель города Воронеж. Задержанный в момент совершения преступления находился в сильном алкогольном опьянении. От него получены признательные показания, - рассказали в ведомстве.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU