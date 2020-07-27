В Симферополе пьяный житель Воронежа повредил два автомобиля

27 Июль 2020 2020-07-27T12:22:22+03:00

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В Симферополе пьяный житель Воронежа повредил ножом два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Как сообщили в ведомстве, ночью в местный отдел поступило сообщение от крымчанина о том, что на улице Качинской мужчина складным ножом повредил два его автомобиля. Материальный ущерб был причинен на сумму 25 тысяч рублей.

- Задержан ранее судимый 43-летний житель города Воронеж. Задержанный в момент совершения преступления находился в сильном алкогольном опьянении. От него получены признательные показания, - рассказали в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU