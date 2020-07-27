2020-07-27T12:13:00+03:00
Общество

На Симферополь надвигается шторм

До конца дня в крымской столице стоит ждать сильных дождей с грозами и порывов ветра до 25 метров в секунду
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В Симферополе объявили штормовое предупреждение.В Симферополе объявили штормовое предупреждение.
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В Симферополе объявили штормовое предупреждение: 27 июля в городе пройдут сильные дожди с грозами, усилится ветер до 25 метров в секунду.

Во время непогоды увеличивается риск возникновения ЧС: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и ветхие рекламные конструкции, старые и сгнившие деревья.

Жителям и гостям крымской столицы рекомендуют на время непогоды отложить все прогулки и походы в лес и горы. Если шторм застал на улице, не стоит искать убежища в подземных переходах, поскольку их может подтопить. Советуют обходить стороной и рекламные щиты, вывески, старые деревья и дорожные знаки.

Дома на время ненастья лучше выключить всю электронную технику. Также имеет смысл держаться подальше от окон. Водителям шторм лучше переждать на обочине, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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