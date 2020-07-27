2020-07-27T12:40:32+03:00
Происшествия

В Бахчисарайском районе автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляж

После такой аварии машина ремонту не подлежит
Александра Тимощенко
Поделиться:
Водитель успел выскочить из машины на ходу. Фото: Михаил Щербаков/"Автопартнер Крым Севастополь"/Вконтакте"Водитель успел выскочить из машины на ходу. Фото: Михаил Щербаков/"Автопартнер Крым Севастополь"/Вконтакте"
Изменить размер текста:

Вечером в воскресенье в селе Береговое с обрыва на пляж упал легковой автомобиль. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По словам отдыхающих, в месте падения авто на пляже никого в тот момент не было. Мужчина успел выскочить из машины на ходу. Автомобиль ремонту не подлежит.

- Скатилась с обрыва. Хорошо внизу никого не было, - написали пользователи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму убрали почти миллион тонн зерна
В Алуште тринадцатилетней девочке с ДЦП нужна помощь
Температура воды в Черном море 27 июля 2020: теплее всего на юге и востоке Крыма - 25 градусов
В Бахчисарайском районе автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляж
Какую погоду ждать в Крыму ближайшие 5 дней
В Симферополе пьяный житель Воронежа повредил два автомобиля
На Симферополь надвигается шторм
В Крыму растет число больных клещевым боррелиозом
В Феодосии на чиновника во время проверки напал неизвестный
Возврат средств по отмене брони на отдых из-за коронавируса продлили на 1,5 года
Трехлетний мальчик, пропавший под Симферополем, утонул
В Симферополе и Севастополе 27 июля частично отключат электричество
Погода в Крыму на 27 июля: дожди и тепло до +30
За неделю в Крыму утонули два человека
В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение
Тело пропавшего под Симферополем мальчика нашли в выгребной яме