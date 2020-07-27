В Бахчисарайском районе автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляж
После такой аварии машина ремонту не подлежит
Водитель успел выскочить из машины на ходу. Фото: Михаил Щербаков/"Автопартнер Крым Севастополь"/Вконтакте"
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Вечером в воскресенье в селе Береговое с обрыва на пляж упал легковой автомобиль. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
По словам отдыхающих, в месте падения авто на пляже никого в тот момент не было. Мужчина успел выскочить из машины на ходу. Автомобиль ремонту не подлежит.
- Скатилась с обрыва. Хорошо внизу никого не было, - написали пользователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU