В Бахчисарайском районе автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляж

27 Июль 2020 2020-07-27T12:40:32+03:00

Водитель успел выскочить из машины на ходу. Фото: Михаил Щербаков/"Автопартнер Крым Севастополь"/Вконтакте"

После такой аварии машина ремонту не подлежит

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Вечером в воскресенье в селе Береговое с обрыва на пляж упал легковой автомобиль. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По словам отдыхающих, в месте падения авто на пляже никого в тот момент не было. Мужчина успел выскочить из машины на ходу. Автомобиль ремонту не подлежит.

- Скатилась с обрыва. Хорошо внизу никого не было, - написали пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU