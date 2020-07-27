2020-07-27T13:11:50+03:00
Общество

Какую погоду ждать в Крыму ближайшие 5 дней

Начало недели будет дождливым, но через два дня на полуостров вернется солнечная погода
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Ближайшие два дня погода в Крыму будет дождливой.Ближайшие два дня погода в Крыму будет дождливой.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Жителям и гостям полуострова стоит достать зонтики, дождевики и резиновые сапоги: ближайшие два дня погода в регионе будет дождливой.

- 27 и 28 июля в связи с циклоном, который образовался на территории Крыма, ждем местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду. Осадки пройдут локально, - сообщила КП-Крым замначальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Солнечные дни вернутся 29 июля.

- С 29 июля и до конца рабочей недели, ждем погоду без осадков и повышение температуры воздуха до 30-35 градусов, - отметила Шенгелай.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму убрали почти миллион тонн зерна
В Алуште тринадцатилетней девочке с ДЦП нужна помощь
Температура воды в Черном море 27 июля 2020: теплее всего на юге и востоке Крыма - 25 градусов
В Бахчисарайском районе автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляж
Какую погоду ждать в Крыму ближайшие 5 дней
В Симферополе пьяный житель Воронежа повредил два автомобиля
На Симферополь надвигается шторм
В Крыму растет число больных клещевым боррелиозом
В Феодосии на чиновника во время проверки напал неизвестный
Возврат средств по отмене брони на отдых из-за коронавируса продлили на 1,5 года
Трехлетний мальчик, пропавший под Симферополем, утонул
В Симферополе и Севастополе 27 июля частично отключат электричество
Погода в Крыму на 27 июля: дожди и тепло до +30
За неделю в Крыму утонули два человека
В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение
Тело пропавшего под Симферополем мальчика нашли в выгребной яме