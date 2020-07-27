Какую погоду ждать в Крыму ближайшие 5 дней

27 Июль 2020 2020-07-27T13:11:50+03:00

Ближайшие два дня погода в Крыму будет дождливой. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Начало недели будет дождливым, но через два дня на полуостров вернется солнечная погода

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Жителям и гостям полуострова стоит достать зонтики, дождевики и резиновые сапоги: ближайшие два дня погода в регионе будет дождливой.

- 27 и 28 июля в связи с циклоном, который образовался на территории Крыма, ждем местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду. Осадки пройдут локально, - сообщила КП-Крым замначальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Солнечные дни вернутся 29 июля.

- С 29 июля и до конца рабочей недели, ждем погоду без осадков и повышение температуры воздуха до 30-35 градусов, - отметила Шенгелай.

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ИСТОЧНИК KP.RU