2020-07-27T13:37:44+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 27 июля 2020: теплее всего на юге и востоке Крыма - 25 градусов

Температура воды в Черном море 27 июля 2020: на западе Крыма море прогрелось до 23 градусов
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Теплее всего море на юге и востоке полуострова.Теплее всего море на юге и востоке полуострова.Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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По данным крымского гидрометцентра, температура воды у берегов Крыма сейчас варьируется от 23 до 25 градусов. Теплее всего на юге и востоке полуострова: там местами море прогрелось до 25 градусов.

Так, температура воды у берегов Алушты составляет 25 градусов. На градус холоднее в районе Карадага, Ялте и Севастополе – 24 градуса.

Температура воды в Керченском проливе повысилась с 23 до 24 градусов. Не изменилась температура Азовского моря – 25 градусов.

По сравнению с югом и востоком Крыма, на западном берегу – в Евпатории и Черноморском – море пока прогрелось до 23 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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