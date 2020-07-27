В Алуште тринадцатилетней девочке с ДЦП нужна помощь

27 Июль 2020 2020-07-27T14:05:51+03:00

Мама хочет отвезти Лидочку в евпаторийский санаторий на реабилитацию. Фото: Милка Лида: «Я очень хочу выздороветь!» / ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

В Алуште девочке с ДЦП и эпилепсией нужны деньги на лечение в санатории, специальный аппарат для ходьбы и продукты питания.

Семью Милка 13 лет назад пополнили сестры-близняшки Лида и Валя. Девочки родились здоровыми, ничто не предвещало беды. Горе на родителей обрушилось после плановой вакцинации: Валя умерла, не дожив неделю до 6 месяцев, Лида же навсегда осталась калекой.

Лиде Милка уже 13 лет, и список ее диагнозов бесконечен: ДЦП, спастический тетрапарез с грубым нарушением функции статики, координации и ходьбы вследствие ВПР ЦНС: атрофия лобных и височных долей, мальформация Денди – Уокера, дисгенезия мозолистого тела, эпилепсия. С таким перечнем заболеваний девочке нужен постоянный присмотр и помощь взрослых.

В августе 2018 года семья переживала еще один удар судьбы: от сердечного приступа скончался отец семейства, все заботы легли на плечи хрупкой Людмилы Милка.

Сейчас в планах у женщины отвезти малышку в евпаторийский санаторий «Искра», пишет Крымская газета. Говорит, там девочку ждет хорошая реабилитация: массаж спины, ванны, гидродинамическая планшетная терапия, лечебные грязи, ЛФК. Также мама хочет купить для ребенка имитатор ходьбы «Имитрон», но на него семье нужно 127 тысяч.

Мама Людмила лелеет надежду, что ее дочке может стать лучше, и поэтому обращается ко всем неравнодушным за помощью. Связаться с женщиной и узнать, что еще необходимо девочке, можно по телефону +7 (978) 021-44-84

Ознакомиться с более подробной информацией о состоянии девочки можно в группе ВКонтакте.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU