В Крыму убрали почти миллион тонн зерна

27 Июль 2020 2020-07-27T14:28:40+03:00

На сегодня убрали 563 тысячи гектаров или 97,3% уборочной площадки. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

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Крымские хлеборобы почти закончили уборочную кампанию зерновых культур. В среднем с гектара собрали 18,8 центнера ранних зерновых культур во всем регионе.

Так, на сегодня убрали 563 тысячи гектаров или 97,3% уборочной площадки. При этом сбор урожая начался 10 июня. По словам главы республики Сергея Аксенова, такие цифры – результат как слаженной совместной работы пахарей и органов власти всех уровней, так и колоссальных мер господдержки отрасли.

- Для обеспечения потребностей крымчан необходимо порядка 300 тысяч тонн зерна. Наши аграрии собрали в три раза больше, - отметил Сергей Аксенов, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

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ИСТОЧНИК KP.RU