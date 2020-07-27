2020-07-27T14:28:40+03:00
Общество

В Крыму убрали почти миллион тонн зерна

Уборочную кампанию завершили на 97%
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
На сегодня убрали 563 тысячи гектаров или 97,3% уборочной площадки. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтактеНа сегодня убрали 563 тысячи гектаров или 97,3% уборочной площадки. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте
Изменить размер текста:

Крымские хлеборобы почти закончили уборочную кампанию зерновых культур. В среднем с гектара собрали 18,8 центнера ранних зерновых культур во всем регионе.

Так, на сегодня убрали 563 тысячи гектаров или 97,3% уборочной площадки. При этом сбор урожая начался 10 июня. По словам главы республики Сергея Аксенова, такие цифры – результат как слаженной совместной работы пахарей и органов власти всех уровней, так и колоссальных мер господдержки отрасли.

- Для обеспечения потребностей крымчан необходимо порядка 300 тысяч тонн зерна. Наши аграрии собрали в три раза больше, - отметил Сергей Аксенов, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму убрали почти миллион тонн зерна
В Алуште тринадцатилетней девочке с ДЦП нужна помощь
Температура воды в Черном море 27 июля 2020: теплее всего на юге и востоке Крыма - 25 градусов
В Бахчисарайском районе автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляж
Какую погоду ждать в Крыму ближайшие 5 дней
В Симферополе пьяный житель Воронежа повредил два автомобиля
На Симферополь надвигается шторм
В Крыму растет число больных клещевым боррелиозом
В Феодосии на чиновника во время проверки напал неизвестный
Возврат средств по отмене брони на отдых из-за коронавируса продлили на 1,5 года
Трехлетний мальчик, пропавший под Симферополем, утонул
В Симферополе и Севастополе 27 июля частично отключат электричество
Погода в Крыму на 27 июля: дожди и тепло до +30
За неделю в Крыму утонули два человека
В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение
Тело пропавшего под Симферополем мальчика нашли в выгребной яме