За что жители Крыма не любят приезжих туристов

27 Июль 2020 2020-07-27T16:17:45+03:00

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Организация КИГ провела в соцсетях опрос: туристы из каких регионов страны самые долгожданные в Крыму, а каких жители полуострова не переваривают. Участие в нем приняли четыре города ЮБК, то есть около 8 тысяч человек, сообщает ForPost.

Как ни странно, список «нелюбимчиков» возглавили приезжие из Донбасса. Они, по словам крымчан, ведут себя «нагло» и считают, что «им все должны из-за войны». На втором месте оказались москвичи и ленинградцы – слишком требовательные натуры.

Хотя мнения разделились, и туристы из Москвы и Санкт-Петербурга также попали в список «любимых и долгожданных туристов». Оказывается все дело в том, что столичные гости много тратят денег, оставляют приличные чаевые, умеют «отрываться и общаться», легки на подъем.

Такое же двойственное мнение складывается у жителей республики насчет украинцев: они много экономят и много болтают на тему «Крым еще вернется» и в то же время они - «бывшие наши», «знают Крым», «много общих знакомых», «есть обеспеченные».

А вот сибиряков и жителей Дальнего Востока в Крыму ждут с распростертыми объятиями все, поскольку они «богатые и простые ребята», с нехитрыми запросами да и «пить умеют». Соседей из Ростова-на-Дону и Краснодарского края в регионе также ждут.

В Крыму сильно любят не только российских туристов, но и иностранных. Как заявляют жители республики, они «всем восторгаются», «хорошо платят», «очень хорошо ко всем относятся».

В любой ситуации есть две стороны, и крымчане не всегда негостеприимны. По словам вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, гости тоже порой ведут себя неадекватно, провоцируя негатив в свою сторону.

- Закономерно, что появляется и обратная связь – туристы воспринимают Крым в негативном ключе, - отмечает Волков.

Нужно менять мировоззрение, смотреть на все с юмором и не делать поспешных выводов. Не стоит также, по мнению вице-президента, «грести всех под одну гребенку», ибо это верный путь к бесконечным конфликтам. А отдыхающих с материка ведь с каждым будет все больше и больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU