Убийцу начальника МЧС из Сак посадили на 10 лет
В августе прошлого года в Евпатории между местным жителем и начальником МЧС из Сак случилась ссора. После попытки спасателя урегулировать конфликт, его пьяный оппонент нанес мужчине несколько ножевых ударов в шею и предплечье, а затем сбежал.
Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК, пострадавший пытался добраться до больницы на собственном автомобиле, но скончался во время движения.
Сотрудникам уголовного розыска МВД удалось задержать преступника. Мужчина был восемь раз судим и теперь, после вынесения приговора суда, отправится в колонию строгого режима на 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU