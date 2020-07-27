Убийцу начальника МЧС из Сак посадили на 10 лет

27 Июль 2020 2020-07-27T16:44:02+03:00

Ранее мужчина был судим 8 раз за различные преступления Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Преступник был судим восемь раз

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В августе прошлого года в Евпатории между местным жителем и начальником МЧС из Сак случилась ссора. После попытки спасателя урегулировать конфликт, его пьяный оппонент нанес мужчине несколько ножевых ударов в шею и предплечье, а затем сбежал.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК, пострадавший пытался добраться до больницы на собственном автомобиле, но скончался во время движения.

Сотрудникам уголовного розыска МВД удалось задержать преступника. Мужчина был восемь раз судим и теперь, после вынесения приговора суда, отправится в колонию строгого режима на 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU