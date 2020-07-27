2020-07-27T16:36:14+03:00
Общество

Ресторан с видом на диких кабанов: Семью копытных под Ялтой сфотографировали туристы

Отдыхающие отмечают, что часто видят животных около кафе на трассе
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Борис ЗелинскийФото: Борис Зелинский
Изменить размер текста:

Около популярной смотровой площадки по пути из Севастополя в Ялту отдыхающие начали часто замечать диких кабанов с детенышами. Фотографии животных выложил в соцсетях севастополец Борис Зелинский. По его словам, кабаны не просто не боятся отдыхающих, а еще и выпрашивают у них еду.

- Вот так встреча! Вчера по пути в Ялту я остановился перекусить в кафе на трассе; сделав заказ, подошел к проему полюбоваться видом и буквально в трех метрах от себя обнаружил стадо диких кабанов, которые (со слов официанта) часто сюда приходят в надежде что-то перехватить с кухни, - написал Борис.

Судя по фото, самки кабанов приходят кормиться объедками ресторана не одни, а приводят толпы детенышей.

Другие пользователи соцсетей, комментируя фото, отмечают, что в этом месте кабаны часто перебегают трассу, мешая машинам двигаться. Некоторые ялтинцы отмечают, что у них возле дачи тоже живет «семейка».

Именно около этого ресторана часто видят кабанов. Фото: Борис Зелинский

Именно около этого ресторана часто видят кабанов. Фото: Борис Зелинский

- Поначалу хотелось списать на групповые галлюцинации, но и вечером они своим присутствием не давали спать нашей собаке, - делится Алена.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму пациент с ножом накинулся на медработника
В РАН проблему нехватки воды в Крыму назвали первоочередной
Прокуратура нашла нарушения в алуштинском дельфинарии, где расчленили млекопитающее
Санаторий Алушты перекрыл общественную дорогу, отрезав людей от домов по соседству
В Симферополе опять заработают продуктовые ярмарки
«На кухне Африка, мы все в мыле»: Певица Алена Свиридова делает варенье и печет пироги в Крыму
На трассе «Таврида» в ДТП пострадали ребенок и девушка
В двух районах Крыма за ночь выпала почти месячная норма осадков
Убийцу начальника МЧС из Сак посадили на 10 лет
Ресторан с видом на диких кабанов: Семью копытных под Ялтой сфотографировали туристы
За что жители Крыма не любят приезжих туристов
В Крыму убрали почти миллион тонн зерна
В Алуште тринадцатилетней девочке с ДЦП нужна помощь
Температура воды в Черном море 27 июля 2020: теплее всего на юге и востоке Крыма - 25 градусов
В Бахчисарайском районе автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляж
Какую погоду ждать в Крыму ближайшие 5 дней
В Симферополе пьяный житель Воронежа повредил два автомобиля
На Симферополь надвигается шторм
В Крыму растет число больных клещевым боррелиозом
В Феодосии на чиновника во время проверки напал неизвестный
Возврат средств по отмене брони на отдых из-за коронавируса продлили на 1,5 года
Трехлетний мальчик, пропавший под Симферополем, утонул
В Симферополе и Севастополе 27 июля частично отключат электричество
Погода в Крыму на 27 июля: дожди и тепло до +30
За неделю в Крыму утонули два человека
В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение
Тело пропавшего под Симферополем мальчика нашли в выгребной яме