Ресторан с видом на диких кабанов: Семью копытных под Ялтой сфотографировали туристы

27 Июль 2020 2020-07-27T16:36:14+03:00

Отдыхающие отмечают, что часто видят животных около кафе на трассе

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Около популярной смотровой площадки по пути из Севастополя в Ялту отдыхающие начали часто замечать диких кабанов с детенышами. Фотографии животных выложил в соцсетях севастополец Борис Зелинский. По его словам, кабаны не просто не боятся отдыхающих, а еще и выпрашивают у них еду.

- Вот так встреча! Вчера по пути в Ялту я остановился перекусить в кафе на трассе; сделав заказ, подошел к проему полюбоваться видом и буквально в трех метрах от себя обнаружил стадо диких кабанов, которые (со слов официанта) часто сюда приходят в надежде что-то перехватить с кухни, - написал Борис.

Судя по фото, самки кабанов приходят кормиться объедками ресторана не одни, а приводят толпы детенышей.

Другие пользователи соцсетей, комментируя фото, отмечают, что в этом месте кабаны часто перебегают трассу, мешая машинам двигаться. Некоторые ялтинцы отмечают, что у них возле дачи тоже живет «семейка».

Именно около этого ресторана часто видят кабанов. Фото: Борис Зелинский

- Поначалу хотелось списать на групповые галлюцинации, но и вечером они своим присутствием не давали спать нашей собаке, - делится Алена.

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ИСТОЧНИК KP.RU