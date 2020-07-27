В двух районах Крыма за ночь выпала почти месячная норма осадков

27 Июль 2020 2020-07-27T16:50:09+03:00

Ночной ливень дал в двух района Крыма около месячной нормы осадков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Очень сильный дождь прошел в Бахчисарайском и Раздольненском районах

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Ночной ливень дал в двух района Крыма почти месячную норму осадков. Так, в Почтовом Бахчисарайского района выпал 41 миллиметр осадков.

- Также 32 миллиметра выпало в Раздольненском районе. В Симферополе же прошел умеренный дождь – выпало 11 миллиметров осадков, - сообщила КП-Крым замначальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Напомним, 27 и 28 июля на полуострове местами пройдут сильные ливни с грозами и градом, а также усилится ветер до 25 метров в секунду. Солнечные дни вернутся на полуостров 29 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU