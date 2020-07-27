В двух районах Крыма за ночь выпала почти месячная норма осадков
Ночной ливень дал в двух района Крыма почти месячную норму осадков. Так, в Почтовом Бахчисарайского района выпал 41 миллиметр осадков.
- Также 32 миллиметра выпало в Раздольненском районе. В Симферополе же прошел умеренный дождь – выпало 11 миллиметров осадков, - сообщила КП-Крым замначальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
Напомним, 27 и 28 июля на полуострове местами пройдут сильные ливни с грозами и градом, а также усилится ветер до 25 метров в секунду. Солнечные дни вернутся на полуостров 29 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU