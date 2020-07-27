На трассе «Таврида» в ДТП пострадали ребенок и девушка

27 Июль 2020 2020-07-27T17:16:18+03:00

В Ленинском районе столкнулись иномарка и грузовик «Газель». Фото: Источник «КП».

Недалеко от села Горностаевка Ленинского района столкнулись иномарка и грузовик «Газель»

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В автомобильной аварии на трассе «Таврида» пострадали девушка и ребенок.

Трагедия развернулась 27 июля в районе села Горностаевка Ленинского района - столкнулись легковой автомобиль марки KIA и грузовая «Газель». Из-за аварии грузовик полностью сгорел, а водителю иномарки потребовалась деблокация, сообщили очевидцы.

Из-за аварии грузовик полностью сгорел. Фото: Источник «КП».

Помимо этого жертвами аварии стали два пассажира: девушка и ребенок. Им медработники оказывают первую помощь.

Водителю иномарки понадобилась деблокация. Фото: Источник «КП».

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ИСТОЧНИК KP.RU