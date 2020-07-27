На трассе «Таврида» в ДТП пострадали ребенок и девушка
В автомобильной аварии на трассе «Таврида» пострадали девушка и ребенок.
Трагедия развернулась 27 июля в районе села Горностаевка Ленинского района - столкнулись легковой автомобиль марки KIA и грузовая «Газель». Из-за аварии грузовик полностью сгорел, а водителю иномарки потребовалась деблокация, сообщили очевидцы.
Из-за аварии грузовик полностью сгорел. Фото: Источник «КП».
Помимо этого жертвами аварии стали два пассажира: девушка и ребенок. Им медработники оказывают первую помощь.
Водителю иномарки понадобилась деблокация. Фото: Источник «КП».
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ИСТОЧНИК KP.RU