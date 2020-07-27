«На кухне Африка, мы все в мыле»: Певица Алена Свиридова делает варенье и печет пироги в Крыму

27 Июль 2020 2020-07-27T17:56:57+03:00

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Российская певица Алена Свиридова продолжает отдыхать в Крыму. Она поселилась на дачу в Керчи с конца июня и с тех пор радует подписчиков в Instagram летними фото и видео.

Звезда рассказала на видео, какой богатый урожай собрала со старого абрикосового дерева. Из абрикос она приготовила несколько угощений - варенье и торт.

- Друзья, программа «Хозяюшка» набрала самые мощные обороты. На кухне Африка, мы все в мыле, потому что у нас «разродилась» старушка-абрикос, причем так, что ни одной «молодухе» не под силу, - делится певица.

Плоды высушили, часть сварили и даже раздали соседям.

- Вот варенье, что еще варится, а вот то, что насушено. Это только начало, у меня еще много абрикос. А в духовке стоит абрикосово-миндальный торт, только что его выключила. А вы что делаете с урожаем, а? - поинтересовалась звезда.

Кроме того, Алена Свиридова поделилась веселыми фотографиями, где она с близкими проводит время на прогулке в Керчи.

- Вообще-то нас пятеро. Я - самая старшая. Мы выросли в одном доме у бабушки и дедушки. Спали на раскладушках в гараже, когда в доме на всех не хватало места. Заслышав победное квохтанье, неслись наперегонки в курятник, потом делились трофеями и жарили яичницу с помидорами на всех. С тех пор все живут в разных городах и даже странах, но каждое лето мы собираемся в Керчи, гуляем по городу, ездим на море, жарим яичницу с помидорами и делаем баклажанную икру:). Мы всегда дети, когда вместе. Люблю вас, мои брат и сестра. Брат родной, сестра - двоюродная, - рассказала певица подписчикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU