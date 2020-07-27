В Симферополе опять заработают продуктовые ярмарки
Предварительная дата открытия – 1 августа
С первого августа продуктовая ярмарка возобновляет свою работуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
С августа в крымской столице снова заработают продуктовые ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Как сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Бажан, предварительная дата открытия - 1 августа.
Кроме продуктовой ярмарки, в крымской столице 31 июля откроется школьная ярмарка, а 1 августа состоится торжественное открытие новой книжной ярмарки.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU