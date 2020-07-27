В Симферополе опять заработают продуктовые ярмарки

27 Июль 2020 2020-07-27T17:59:02+03:00

С первого августа продуктовая ярмарка возобновляет свою работу Фото: Михаил ФРОЛОВ

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С августа в крымской столице снова заработают продуктовые ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Бажан, предварительная дата открытия - 1 августа.

Кроме продуктовой ярмарки, в крымской столице 31 июля откроется школьная ярмарка, а 1 августа состоится торжественное открытие новой книжной ярмарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU