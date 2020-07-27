Санаторий Алушты перекрыл общественную дорогу, отрезав людей от домов по соседству

27 Июль 2020 2020-07-27T18:01:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Алушты услышала жалобы жителей поселка Утес и предложила наложить на участок дороги частный сервитут. До этого же руководство санатория «Утес» выдаст ключи от ворот тем, кто живет в том районе.

С рабочим визитом сотрудники алуштинской администрации вместе с местным депутатом и руководителем муниципалитета Малого Маяка посетили дорогу, проезд по которой перекрыло руководство санатория «Утес». Из-за того, что санаторий арендовал этот участок для организации пожарного подъезда, многие жители оказались отрезаны от своих домов.

Как сообщает в соцсетях глава администрации курортного города Галина Огнева, чтобы разрешить конфликт, на этот участок дорог наложат частный сервитут, который позволит местным жителям спокойно подъехать к своим домам.

- До момента завершения данной процедуры руководство санатория «Утес» передаст жителям ключи от установленных ворот для обеспечения со стороны жителей пребывания на данной территории только автотранспорта собственников, а не отдыхающих, - уточнила Огнева в своем Facebook.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU