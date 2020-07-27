В РАН проблему нехватки воды в Крыму назвали первоочередной
Решение острой проблемы водоснабжения – первоочередная задача ученых, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его мнению, для всех возможностей добычи воды нужны научные исследования.
- Первое – это вода. Есть много предложений, где эту воду найти и как правильно ей управлять. Например, есть подземные воды, но сначала их нужно изучить, - объяснил он на втором заседании Научно-технического совета и добавил, что РАН обязательно поможет региону в решении этой проблемы.
Во время совета специалисты также предложили развивать и активно использовать традиционные источники водоснабжения – родники, колодцы, карстовые источники.
- Необходимо возвращаться к природным источникам, провести научные исследования и проанализировать, каким образом можно использовать эти источники для улучшения ситуации с водой на полуострове, - подчеркнул руководитель Крымского федерального университета Андрей Фалалеев, слова которого приводит пресс-служба КФУ.
Также на заседании обсуждались вопросы развития технологий персонализированной медицины в республике и создания на базе КФУ инновационной сельхоз долины.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU