В РАН проблему нехватки воды в Крыму назвали первоочередной

27 Июль 2020 2020-07-27T18:55:56+03:00

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Решение острой проблемы водоснабжения – первоочередная задача ученых, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его мнению, для всех возможностей добычи воды нужны научные исследования.

- Первое – это вода. Есть много предложений, где эту воду найти и как правильно ей управлять. Например, есть подземные воды, но сначала их нужно изучить, - объяснил он на втором заседании Научно-технического совета и добавил, что РАН обязательно поможет региону в решении этой проблемы.

Во время совета специалисты также предложили развивать и активно использовать традиционные источники водоснабжения – родники, колодцы, карстовые источники.

- Необходимо возвращаться к природным источникам, провести научные исследования и проанализировать, каким образом можно использовать эти источники для улучшения ситуации с водой на полуострове, - подчеркнул руководитель Крымского федерального университета Андрей Фалалеев, слова которого приводит пресс-служба КФУ.

Также на заседании обсуждались вопросы развития технологий персонализированной медицины в республике и создания на базе КФУ инновационной сельхоз долины.

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ИСТОЧНИК KP.RU