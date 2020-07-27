В Крыму пациент с ножом накинулся на медработника

В Крыму пациент напал на врача скорой помощи: он ножом ударил медика в шею. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Крыму пациент напал на врача скорой помощи: он ножом ударил медика в шею.

Сообщение в службу поступило 26 июля: 33-летний мужчина вел себя агрессивно, требовалась помощь медработников. Когда сотрудники скорой помощи вошли в квартиру, пациент неожиданно выскочил и молниеносно ударил одного из врачей в шею ножом.

Пациента обездвижили другие медсотрудники бригады. Пострадавшего отправили в симферопольскую городскую больницу.

Сейчас он находится в реанимационном отделение, состояние у раненного стабильное, сообщили в пресс-службе крымского Центра медицины катастроф.

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