2020-07-28T07:12:18+03:00
Общество

Погода в Крыму на 28 июля: дожди и тепло до +30

На полуострове действует штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Черное море прогрелось до +25.Черное море прогрелось до +25.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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28 июля на Крымском полуострове синоптики обещают весьма дождливый день. Актуально и штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, при грозе до 17 м/с. Температура воздуха днем 25…27°, - сообщили в . Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный до 20 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до +28°.

В Керчи переменная облачность. Днем кратковременный дождь. гроза. Ветер южный, юго-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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