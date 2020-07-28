Температура воды в Черном море 28 июля 2020: местами море прогрелось до 25 градусов

28 Июль 2020 2020-07-28T10:08:13+03:00

По данным крымского гидрометцентра, температура воды у берегов Крыма не изменилась. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Температура воды в Черном море 28 июля 2020: на западном побережье Крыма температура воды составила 23 градуса

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По данным крымского гидрометцентра, температура воды у берегов Крыма не изменилась. Все также тепло на юге и востоке полуострова: местами море прогрелось до 25 градусов.

Так, у берегов Алушты температура воды 25 градусов. В районе Карадага, Ялте и Севастополе – 24 градуса.

В Керченском проливе вода прогрелась до 24 градуса. На Азовском море без изменений – 25 градусов.

На западном берегу – в Евпатории и Черноморском – температура воды составляет 23 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU