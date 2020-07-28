2020-07-28T10:08:13+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 28 июля 2020: местами море прогрелось до 25 градусов

Температура воды в Черном море 28 июля 2020: на западном побережье Крыма температура воды составила 23 градуса
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
По данным крымского гидрометцентра, температура воды у берегов Крыма не изменилась.По данным крымского гидрометцентра, температура воды у берегов Крыма не изменилась.Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
Изменить размер текста:

По данным крымского гидрометцентра, температура воды у берегов Крыма не изменилась. Все также тепло на юге и востоке полуострова: местами море прогрелось до 25 градусов.

Так, у берегов Алушты температура воды 25 градусов. В районе Карадага, Ялте и Севастополе – 24 градуса.

В Керченском проливе вода прогрелась до 24 градуса. На Азовском море без изменений – 25 градусов.

На западном берегу – в Евпатории и Черноморском – температура воды составляет 23 градуса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе дорогим забором оградят Дворец пионеров
На пляжах Коктебеля и Орджоникидзе нашли нарушения
За сутки коронавирус в Крыму выявили у 23 человек
Ялта возглавила топ-10 курортов для отдыха с друзьями
Температура воды в Черном море 28 июля 2020: местами море прогрелось до 25 градусов
В Симферополе и Севастополе 28 июля частично отключат электричество
Погода в Крыму на 28 июля: дожди и тепло до +30
Водолазы не нашли бронемашину, утонувшую в Керченском проливе
В Крыму пациент с ножом накинулся на медработника
В РАН проблему нехватки воды в Крыму назвали первоочередной
Прокуратура нашла нарушения в алуштинском дельфинарии, где расчленили млекопитающее
Санаторий Алушты перекрыл общественную дорогу, отрезав людей от домов по соседству
В Симферополе опять заработают продуктовые ярмарки
«На кухне Африка, мы все в мыле»: Певица Алена Свиридова делает варенье и печет пироги в Крыму
На трассе «Таврида» в ДТП пострадали ребенок и девушка