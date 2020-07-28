Температура воды в Черном море 28 июля 2020: местами море прогрелось до 25 градусов
По данным крымского гидрометцентра, температура воды у берегов Крыма не изменилась. Все также тепло на юге и востоке полуострова: местами море прогрелось до 25 градусов.
Так, у берегов Алушты температура воды 25 градусов. В районе Карадага, Ялте и Севастополе – 24 градуса.
В Керченском проливе вода прогрелась до 24 градуса. На Азовском море без изменений – 25 градусов.
На западном берегу – в Евпатории и Черноморском – температура воды составляет 23 градуса.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU