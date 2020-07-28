2020-07-28T10:19:51+03:00
Туризм

Ялта возглавила топ-10 курортов для отдыха с друзьями

Каждый третий номер для компании бронируется на Южном берегу Крыма
Анна КИРИЕНКО
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Ялта вновь в топе отдыха лета-2020Ялта вновь в топе отдыха лета-2020Фото: Анна КИРИЕНКО
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Ялта возглавила рейтинг курортных городов для отдыха с друзьями. Летнюю столицу Крыма выбрали для отпуска с компанией 32% опрошенных сервисом бронирования жилья Tvil.ru к Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля.

На втором месте Сочи с 21% голосов за отдых с компанией друзей. Замыкает тройку Севастополь, который выбрали 15% респондентов.

В десятке Анапа (13%), Санкт-Петербург (9%) и Калининград (3,5%). Меньше всего с друзьями отдыхают в этом году в Казани и Иркутске (по 2%), Екатеринбурге (1,5%) и Владивостоке (1%). Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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