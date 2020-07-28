За сутки коронавирус в Крыму выявили у 23 человек

28 Июль 2020 2020-07-28T10:52:43+03:00

11 заболевших сами обратились за медицинской помощью

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Коронавирус в Крыму подтвердили за сутки у 23 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 11 из заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, один из них прибыл из другого субъекта РФ.

- Еще 11 выявлено среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай выявлен при скрининге здоровых лиц, – написал Аксенов в соцсетях.

С начала пандемии выявлено 1139 подтвержденных случаев коронавируса, 71 из них завезен из-за границы, 108 - из других субъектов РФ. С выздоровлением выписан из больниц 841 пациент.

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ИСТОЧНИК KP.RU