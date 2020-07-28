2020-07-28T11:03:28+03:00
Туризм

На пляжах Коктебеля и Орджоникидзе нашли нарушения

Мусор, грязь и пляжники в технической зоне
Анна КИРИЕНКО
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В Коктебеле и Орджоникидзе нашли нарушения на пляжахВ Коктебеле и Орджоникидзе нашли нарушения на пляжахФото: Анна КИРИЕНКО
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На пляжах Коктебеля и Орджоникидзе нашли серьезные нарушения. В технической зоне, отведенной для стоянки маломерных судов, обустроен прокат шезлонгов, а прибрежные территории без закрепленных пользователей завалены мусором.

Проверка Министерства курортов и туризма Крыма показала, что в технической зоне официально утвержденного пункта проката маломерных судов «С-4», расположенном в районе Коктебельского дельфинария, размещены теневые навесы и производится прокат шезлонгов, что является недопустимым.

- По данному факту в администрацию города Феодосии направлено официальное требование об устранении данного нарушения, влекущего угрозу жизни и здоровью граждан, а также оперативно доведена информация до администрации непосредственно в ходе выезда,- отметили в пресс-службе министерства. - Также администрации Феодосии поручено произвести санитарную уборку пляжных территорий, не имеющих закрепленных пользователей, до конца текущей недели.

Мониторинг состояния пляжей проводится ежедневно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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