За сутки от коронавируса в Крыму умер один пациент

28 Июль 2020 2020-07-28T11:27:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму за сутки от коронавируса скончался один человек. Такая информация содержится в данных, опубликованных на сайте Минздрава Крыма.

С начала развития эпидемиологической ситуации от коронавируса умерло 15 человек. С нарастающим итогом в республике зафиксировано 1139 случаев заражения коронавирусом, выписан из больниц 841 пациент.

Под наблюдением медиков находятся 1148 человек, под динамическим наблюдением на дому – 561 человек.

Cтали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU