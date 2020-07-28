2020-07-28T11:27:43+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки от коронавируса в Крыму умер один пациент

За 27 июля зарегистрировано 23 новых зараженных
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Маковеева СветланаФото: Маковеева СветланаФото: Архив "КП"
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В Крыму за сутки от коронавируса скончался один человек. Такая информация содержится в данных, опубликованных на сайте Минздрава Крыма.

С начала развития эпидемиологической ситуации от коронавируса умерло 15 человек. С нарастающим итогом в республике зафиксировано 1139 случаев заражения коронавирусом, выписан из больниц 841 пациент.

Под наблюдением медиков находятся 1148 человек, под динамическим наблюдением на дому – 561 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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