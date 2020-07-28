Тамерлан и Мелс: Какие редкие имена дают детям в Крыму

28 Июль 2020 2020-07-28T11:32:06+03:00

В крымских свидетельствах о рождении были прописаны редкие имена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На прошлой неделе для новорожденных крымчан их родители выбирали очень редкие имена.

Как сообщили пресс-службе в Минюста республики, в свидетельствах о рождении были прописаны такие имена, как Захар, Анисия, Мирон, Пелагея, Зоя, Борис, Антонина, Гирей, Злата, Агата, Али-Осман, Лале, Джамала, Роберт, Абдулиах, Дастан, Ясина, Ниаль, Тамерлан, Майа, Аурика, Мия, Каролина, Мелс.

Интересно, что некоторые крымские родители хотели назвать своих детей турецкими именами, которых нет в справочнике имен. В таком случае оба родителя должны устно заявить о том, какое имя они выбрали.

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ИСТОЧНИК KP.RU