Под Симферополем штормовой ветер снес крыши двух домов и оставил без электричества 8 тысяч жителей

28 Июль 2020 2020-07-28T11:47:45+03:00

А в селе Добром во время непогоды упало дерево на газовую трубу

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Ураганный ветер, усилившийся во время непогоды 27 июля, повредил крышу 26 домов в селе Пионерском Симферопольского района. Также без электричества остались 8 тысяч человек Добровского сельского поселения.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, жильцы двух домов остались без крыши вообще, остальные ветер повредил на 25-50%. На данный момент восстановили кровлю в 17 домах. Помимо этого полностью вернули подачу электроэнергии.

Еще одно ЧП случилось в селе Добром: там шторм повалил дерево на магистральную газовую трубу, возникла угроза ее обрыва. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия, где с помощью альпинистского снаряжения, бензопилы и трехколенной лестницы убрали дерево.

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ИСТОЧНИК KP.RU