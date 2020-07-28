В Крыму назначили нового руководителя Госстройнадзора
Пост временно исполняющего обязанности руководителя Госстройнадзора Крыма теперь займет заместитель экс-руководителя Алексей Захаров. Указ опубликовали на официальном портале правительства.
- Возложить временно исполнение обязанностей начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым на заместителя начальника Службы Захарова Алексея Вячеславовича, - сказано в документе.
Ранее сообщалось, что Госстройнадзор Крыма стал Министерством жилищной политики. Так, новое ведомство стало правопреемником прав и обязанностей службы, а также переняла у Госстройнадзора все функции.
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ИСТОЧНИК KP.RU