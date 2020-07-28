В Крыму назначили нового руководителя Госстройнадзора

28 Июль 2020 2020-07-28T12:08:09+03:00

Теперь место Юрия Прихожанова временно занимает его заместитель Алексей Захаров. Фото: Официальный сайт Правительства Крыма

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Пост временно исполняющего обязанности руководителя Госстройнадзора Крыма теперь займет заместитель экс-руководителя Алексей Захаров. Указ опубликовали на официальном портале правительства.

- Возложить временно исполнение обязанностей начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым на заместителя начальника Службы Захарова Алексея Вячеславовича, - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Госстройнадзор Крыма стал Министерством жилищной политики. Так, новое ведомство стало правопреемником прав и обязанностей службы, а также переняла у Госстройнадзора все функции.

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ИСТОЧНИК KP.RU