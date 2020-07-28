Выпускники крымского колледжа смогут поступить в университет Южной Кореи

28 Июль 2020 2020-07-28T12:51:31+03:00

Диплом этого колледжа будет котироваться в университете Южной Кореи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для желающих продолжить обучение в Сеуле при Финансово-экономическим колледже откроют курсы корейского языка

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У крымских студентов появится шанс уехать учиться в Южную Корею: сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве региона и страны. За основу берется соглашение между Финансово-экономическим колледжем Симферополя и университетом Сеула.

- Для нас это первое событие международного уровня, когда образовательная организация совместно с представителями региональной ассоциации корейцев подписывают соглашение с университетом Южной Кореи, который является одним из крупнейших в Сеуле. Мы делаем очень хорошее и полезное дело, - уточнил президент АНО «ПОО» «Финансово-экономического колледжа» Владимир Узунов на пресс-конференции.

Соглашение считают уникальным событием для Крыма. Так, регион постепенно преодолевает санкицонные рамки за счет образовательной системы и культуры и показывает себя.

Председатель национального совета Крымской ассоциации корейцев Владимир Ким уточняет, что для желающих отправить в Сеул на учебу при колледже откроют курсы корейского языка.

- Условия пока до конца неизвестны, главное — соглашение подписано, скоро получим информацию, на каких условиях поедут студенты, как будут проживать, - уточнил Ким, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Поскольку пандемия немного поломала планы, начало активных поездок отложили на неопределенный срок. Но совместные онлайн-мероприятия уже можно проводить.

Так, диплом этого колледжа будет котироваться не только в России, но и в университете Южной Кореи.

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ИСТОЧНИК KP.RU