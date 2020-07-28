Следком возбудил дело после нападения на медика «скорой помощи» в Симферополе

28 Июль 2020 2020-07-28T13:44:11+03:00

Сам нападавший помещен в психиатрическую больницу

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По факту нападения на врача «скорой помощи» в Крыму возбуждено уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по факту нападения на врачей скорой помощи (по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ - покушение на убийство), - сообщили в Главном следуправлении ведомства по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что инцидент произошел 26 июля. Жительница Симферополя вызвала на дом бригаду «скорой помощи». Ее сын в предварительно в состоянии психического расстройства бегал по квартире с кухонным ножом в руке. Приехавшие на место медики пытались оказать мужчине помощь, но он накинулся на врача и ударил его ножом в область шеи. Нападавшего быстро обездвижили другие члены бригады.

Медика доставили в симферопольскую городскую больницу №6 в состоянии средней степени тяжести. Он находится в реанимационном отделении, состояние стабильное.

Нападавшего поместили в психиатрическую больницу в Симферополе.

МВД ранее начало проверку после инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU